Комитет ОПЕК+ рекомендовал сохранить текущую сделку

Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ рекомендовал альянсу сохранить текущие договоренности по сделке на май-июль. Об этом пишет РИА «Новости».

«Рекомендация — придерживаться текущих условий сделки», — сказал источник.

Ранее вице-премьер России Александр Новак сообщил, что страны ОПЕК+ в феврале вышли на самый высокий уровень исполнения договоренностей, выполнив сделку на 113%.

По его словам, это доказывает, что страны исполняют свои обязательства на высоком уровне. Кроме того, Новак отметил, что страны договорились восстанавливать добычу в течение трех месяцев, начиная с мая. По его словам, таким образом участники достигнут уровня, установленного соглашением.

Ранее сообщалось, что страны ОПЕК+ согласовали постепенное повышение добычи нефти.