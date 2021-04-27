«Газпром» отказал Украине в увеличении транзита газа

Российская энергетическая компания «Газпром» не выразила интерес в предложенном «Оператором ГТС Украины» (ОГТСУ) расширении транзита газа через Украину в мае, сообщает «Интерфакс».

Во вторник, 27 апреля, ОГТСУ выставил на месячный аукцион, однако на эти мощности заявок подано не было.

На 2021 год у «Газпрома» с ОГТСУ действует долгосрочное бронирование мощностей украинских газопроводов в объеме 40 млрд куб. м. Ежедневный объем транзита газа составляет 109 млн куб. м в сутки. На апрель, кроме того, «Газпром» зарезервировал дополнительные 15 млн куб. м, доводя общий суточный объем до 124 млн куб. м.

По данным «Интерфакса», Европа наращивает потребление газа, планируя заранее провести массированную закачку газа в подземные хранилища для подготовки к зиме.

Ранее в Киеве заявили о вреде «Северного потока — 2» для Восточной Европы.