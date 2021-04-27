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Российские авиакомпании завершили вывозные рейсы из Танзании

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Российские авиакомпании завершили вывозные рейсы из Танзании: в РФ вернулись больше четырех тысяч россиян. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на Росавиацию.

«Из Танзании в Россию по состоянию на 27.04.2021 с начала вывозной кампании, 15.04.2021, выполнено 12 рейсов, перевезено 4,1 тыс. пассажиров», — говорится в сообщении.

Кроме того, российские и турецкие компании выполнили шесть рейсов Россия-Турция, вернув 1,3 тыс. пассажиров в РФ. Из них три рейса выполнили российские перевозчики, они перевезли 720 человек.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова России заявила о приостановке авиасообщения России с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня. Причиной стал рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Туроператоры получили рекомендацию о временном прекращении продаж путевок в эти страны. Позже в АТОР назвали сроки возвращения туристов из Турции и Танзании.

Для тех, кто успел купить туры в Турцию и Танзанию до приостановки авиасообщения, Ростуризм опубликовал памятку с рекомендациями.

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