Несколько регионов продлят майские выходные

Несколько регионов сделали 11 мая выходным, потому что на этот день выпадает церковный праздник поминовения усопших Радоница. Об этом пишет РБК.

Речь идет о Пензенской области и Ставропольском крае.

«Напомню, ещё в 2016 году мы установили, что Радоница — день поминовения усопших — должна быть выходным днём. По этому поводу принят краевой закон, он по-прежнему действует», — приводятся слова главы Ставропольского края Владимира Владимирова.

Врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко также объявил, что 11 мая будет выходным из-за Радоницы.

Выходной также объявили Саратовская область, Краснодарский край и Адыгея. Также Адыгея, Башкирия, Татарстан объявили 13 мая выходным из-за празднования мусульманского Ураза-Байрама.

Ранее стало известно, что Роспотребнадзор не будет запрещать продавать алкоголь на майские праздники.

23 апреля президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому дни между майскими праздниками будут нерабочими. В соответствии с документом, дни с 4 по 7 мая 2021 года включительно объявляются нерабочими с сохранением работникам заработной платы.