Минтруд объяснил, как будет выплачиваться зарплата за труд с 4 по 7 мая

Минтруд сообщил, что с 4 по 7 мая работники будут получать зарплату в обычном размере, если работодатель не решит иначе. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

Согласно сообщению, уменьшение количества рабочих дней не приведет к уменьшению выплат за труд. Работники, на которых распространяется действие указа, получат всю зарплату, как если бы все дни были отработаны.

Отмечается, что работающие по сдельной схеме получат вознаграждение за нерабочие дни в соответствии со своим изначальным контрактом. Сумма расходов на эти цели входит в оплату труда в полном размере.

Отмечается, что оплата за работу с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая 2021 года будет осуществляться не менее чем в двойном размере.

Ранее несколько регионов сделали 11 мая выходным, потому что на этот день выпадает церковный праздник поминовения усопших Радоница.

Также сообщалось, что пятая часть россиян поменяла планы на майские праздники после того, как президент России Владимир Путин увеличил число нерабочих дней на майские праздники до десяти.