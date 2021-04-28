В Москве в среду ожидается до +11°С

Синоптики спрогнозировали, что в Москве в среду, 28 апреля, будет до +11°С. В столице будет облачно, пройдет небольшой дождь, гласят данные Гидрометцентра.

По информации метеорологов, температура воздуха днем будет колебаться в пределах +9...+11°С. Ожидается западный ветер со скоростью 5-10 м/c.

Вечером и ночью столбики термометров будут показывать +1...+3°С. Будет дуть западный ветер 5-10 м/c.

Атмосферное давление днем составит 747 мм рт. ст., а ночью — 749 мм рт. ст.

Более подробный прогноз можно узнать на странице погоды.