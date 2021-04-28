В Банке России спрогнозировали сокращение оборота наличных в 2021 году

Банк России ожидает, что в текущем году сократится объем оборота наличных денег в России. Об этом рассказали в регуляторе, пишет газета «Известия».

По данным Банка России, в 2020 году количество наличных денег в экономике резко выросло, на 2,8 трлн руб., в результате составив 13,4 трлн руб.

«Повышенный спрос на наличные деньги в 2020 году можно полностью отнести к эффекту от пандемии и ее последствиям. Это относится как к населению, так и к предприятиям», — добавили в регуляторе.

В ЦБ уточнили, что в 2021 году прогнозируется постепенный возврат части наличных денежных средств обратно в банки. Тем не менее в Центробанке не исключают, что на возвращение денег обратно в кредитные организации потребуется несколько лет.

Поможет сдерживать обращение наличных среди россиян и рост популярности безналичных платежей, обратили внимание в Банке России.

Согласно прогнозам экспертов, соотечественники смогут вернуть в банки в текущем году порядка 2 трлн руб.

Ранее в ЦБ предупредили о появлении поддельных монет. Первые подделки 10-рублевых монет были замечены в Волго-Вятском главном управлении ЦБ в феврале прошлого года.