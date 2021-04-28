Лавров рассказал о наличии в РФ базы для альтернативы системе SWIFT

База для создания аналога платежной системы SWIFT в России уже имеется. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает РИА «Новости».

У главы МИДа узнали, является ли система передачи финансовых сообщений Банка России действующим зачатком альтернативы SWIFT.

«База существует», — ответил Лавров.

По словам главы ведомства, правительство и ЦБ должны делать все, чтобы эта российская база была надежной и гарантирующей полную независимость от других систем. Еще должна быть гарантия от ущерба, который кто-то может постараться дополнительно нанести, уверен Лавров.

До этого в МИД России заявили, что Москва задействует другие возможности в случае отключения страны от SWIFT. При этом вопрос, связанный с отказом от использования этой системы, пока не прорабатывается.

Кроме того, Киев призвал ЕС рассмотреть возможность отключения России от SWIFT. Данная мера могла бы быть частью нового пакета санкций в случае эскалации ситуации на востоке Украины, обратил внимание Дмитрий Кулеба.

Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи (SWIFT) — международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей.