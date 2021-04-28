Европарламент одобрил соглашение о торговле с Великобританией

Европарламент (ЕП) одобрил соглашение по двусторонним отношениям между Евросоюзом и Великобританией, сообщает ТАСС со ссылкой на координатора ЕП по Brexit Ги Верхофстадта.

«Европарламент одобрил соглашение о торговле и сотрудничестве между ЕС и Великобританией! Первая в истории торговая сделка по созданию барьеров и устранению свобод? Провал для обеих сторон, но лучше, чем ничего», — написал он у себя в Twitter.

Переходный период после Brexit, который продлился 11 месяцев, официально завершился в полночь 1 января 2021 года по центральноевропейскому времени (2.00 мск). Великобритания окончательно покинула единый рынок и таможенный союз ЕС, однако стороны продолжат свободную торговлю без пошлин и квот.

Ранее стало известно, что власти Великобритании и представители Евросоюза согласовали условия торговой сделки в рамках выхода Соединенного Королевства из ЕС.