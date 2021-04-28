Власти Кипра незаконно выдали более 3,5 тыс. «золотых паспортов»

Власти Кипра незаконно предоставили «золотые паспорта» 3,5 тыс. родственников инвесторов. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на отчет независимой комиссии.

Согласно отчету, правительство Кипра выдало совершеннолетним родственникам инвесторов более половины из 6779 «золотых паспортов», несмотря на отсутствие законов, разрешающих это делать.

Уточняется, что власти страны неверно трактовали закон.

Например, супруги и дети иностранных предпринимателей и инвесторов не могут сами считаться инвесторами, поэтому все натурализации, осуществленные исключительно потому, что они были родственниками, были сделаны в нарушение закона, подчеркивается в документе.

Кроме того, было найдено еще одно ошибочное толкование, которое позволило выдать паспорта руководителям иностранных и местных компаний, хотя они не инвестировали в экономику республики.

По мнению комиссии, топ-менеджеров нельзя считать инвесторами, поскольку они не владеют компаниями, которыми управляют.

Также среди нарушений была названа завышенная стоимость недвижимости. В некоторых случаях инвесторы в несколько раз завышали стоимость приобретаемой ими недвижимости.

Комиссия также обнаружила «серьезные недостатки» в процессе обработки заявок на получение «золотых паспортов» Министерством внутренних дел, в частности «полное отсутствие» базы данных для надлежащей проверки заявителей.

Отмечается, что комиссия предложила признать недействительными 66 паспортов, однако ее заключение не носит юридически обязывающий характер.

Ранее на Кипре с 1 ноября 2020 года отменили Кипрскую инвестиционную программу (КИП), по которой иностранцы могли получить гражданство страны в обмен на инвестиции. Причинами отмены программы стали ее недостатки и злоупотребление.

Программа действовала с 2013 года и принесла около €8 млрд инвестиций. За это время было выдано порядка 4 тыс. «золотых паспортов».