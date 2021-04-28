В ЦБ сообщили о рекордном количестве фальшивых долларов в России

В Банке России (ЦБ) в первом квартале 2021 года выявили около 9,8 тыс. фальшивых банкнот. Об этом сообщает РБК со ссылкой на материалы регулятора.

Отмечается, что в первом квартале текущего года в России было выявлено 6080 поддельных банкнот иностранных государств. Это значение примерно в 15 раз больше, чем в предыдущем квартале.

За 2020 год ЦБ обнаружил 1730 фальшивых иностранных купюр, а это в 3,5 раза меньше итогов января — марта. Такого количества поддельных долларов, евро и юаней, как в первом квартале, не наблюдалось с 2010 года.

Согласно информации Банка России, преобладающее количество подделок, которые выявили в начале 2021 года, (98,2%) пришлось на доллары США. Больше всего таких банкнот российские банки получали в январе и феврале — 1,5 тыс. и 4,2 тыс. штук.

«Преимущественно это были поддельные банкноты номиналом 50 долларов США серии 2013 года», — подчеркивается в обзоре ЦБ.

Ранее в МВД рассказали, какие купюры фальшивомонетчики чаще всего подделывали в 2020 году.