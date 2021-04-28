В Европарламенте выступили за остановку «Северного потока — 2»

В Европарламенте призвали Евросоюз приостановить строительство газопровода «Северный поток — 2». Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на проект соответствующей резолюции.

Также в Европарламенте выразили сожаление из-за текущего состояния отношений с Москвой.

«Европарламент сожалеет о текущем состоянии отношений ЕС с Россией, вызванном агрессией России и продолжающейся дестабилизацией на Украине, враждебном поведении в отношении стран-членов ЕС», — говорится в документе.

Ранее вице-премьер Александр Новак рассказал, когда может закончиться строительство «Северного потока — 2».

Северный поток – 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают Соединенные Штаты, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ. Например, президент США Джо Байден назвал «Северный поток — 2» «сложным вопросом».