Кабмин Украины уволил главу «Нафтогаза» Коболева

Правительство Украины заявило об увольнении Андрея Коболева с должности главы компании «Нафтогаз Украина», сообщается на правительственном портале страны.

В качестве причины увольнения названа неудовлетворительная деятельность госкомпании в 2020 году, уточняется на сайте кабмина.

Согласно заявлению, чистый консолидированный убыток группы компаний «Нафтогаз» составил 19 млрд грн (около $684 млн), при том, что в финансовом плане «Нафтогаза», утвержденном правительством Украины, предполагалось получение 11,5 млрд грн прибыли (около $414 млн).

Также в тексте сказано о прекращении полномочий независимых членов наблюдательного совета «Нафтогаза» и представителей государства, которые в нем состояли.

Новым председателем правления компании назначен министр энергетики Юрий Витренко, ранее занимавший должность исполнительного директора «Нафтогаза». Врио главы Минэнерго стал заместитель министра Юрий Бойко.

В феврале бывший премьер-министр Украины, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко попросила депутатов Верховной рады поддержать ее постановление об увольнении главы НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева. Таким образом, политик хотела добиться снижения цен на газ в стране.