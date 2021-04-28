Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст

Деловые новости

close

Европарламент призвал отключить Россию от SWIFT

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Европарламент призвал отключить Россию от системы SWIFT в случае «продолжения агрессии» на Украине, сообщают РИА Новости со ссылкой на проект резолюции.

«ЕС должен дать понять, что цена такого действия будет серьезной: в подобных обстоятельствах импорт нефти и газа должен немедленно прекратиться, Россия должна быть отключена от системы платежей SWIFT, все активы в ЕС близких к российским властям олигархов и их семей необходимо заморозить, визы должны быть отменены», — говорится в проекте резолюции.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров рассказал о наличии в России базы для альтернативы системе SWIFT.

Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи (SWIFT) — международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей.

В конце февраля вооруженный конфликт в Донбассе обострился, в регионе практически ежедневно фиксировались перестрелки, в частности с использованием минометов и гранатометов. Стороны обвиняют в эскалации напряженности друг друга.

Ситуация обратила на себя внимание многих иностранных государств. На Западе в последнее время выражают обеспокоенность из-за якобы «агрессивных действий» со стороны России на Украине. В Вашингтоне указали на эскалацию «российской агрессии» и заявили, что Россия передислоцирует войска в Крыму и на восточной границе Украины.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва перемещает войска в пределах своей территории по своему усмотрению. Он заверил, что это ни для кого не представляет угрозы и никого не должно волновать.

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.