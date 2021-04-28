Решетников поручил модернизировать расчет реальных доходов россиян

Глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что методологию сбора данных о реальных доходах населения России необходимо модернизировать, а также расширить состав обрабатываемых источников информации. Об этом министр сказал во время итоговой коллегии Росстата, сообщает ТАСС.

«Начну с самого чувствительного — методологической модернизации. И здесь, наверное, ключевым направлением работ является такая чувствительная тема, как доходы населения», — сказал Решетников.

По словам министра, между данными по доходам населения в системе национальных счетов и оперативными квартальными данными существуют постоянные расхождения, и этот разрыв необходимо сокращать.

Решетников также добавил, что за счет уточнения состава данных и расширения состава обрабатываемых источников информации можно уточнить расчеты и сделать их более полными. Министр подчеркнул, что это становится методологической задачей текущего года.

Ране россияне рассказали, какой доход считают достаточным для достойной жизни.