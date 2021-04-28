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Деловые новости

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ФРС США сохранила базовую ставку

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Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила базовую процентную ставку на уровне 0-0,25% годовых. Об этом сообщают РИА Новости.

Агентство указывает на то, что решение регулятора по итогам прошедшего апрельского заседания совпало с прогнозами большинства аналитиков.

ФРС также подтвердила намерение сохранять низкие процентные ставки в экономике до того, как в стране будет достигнут максимальный уровень занятости и инфляции на уровне 2% в долгосрочной перспективе.

Как отмечает агентство, ФРС США уже в девятый раз сохраняет ставку после того, как в марте 2020 года внепланово снизил ее до данного уровня в ответ на тяжелые экономические последствия, которые повлекла за собой вспышка коронавируса.

«Продолжающийся кризис общественного здравоохранения по-прежнему оказывает давление на экономику, и экономические риски сохраняются в перспективе», - говорится в пресс-релизе регулятора.

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