Россияне стали чаще делать онлайн-покупки

В первом квартале 2021 года россияне чаще делали онлайн-покупки в кредит или рассрочку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на результаты исследования, проведенного аналитиками компании ЮKassa.

Согласно исследованию, по данным за февраль-март объем таких платежей увеличился на 38% по сравнению с аналогичным периода годом ранее. При этом средний чек вырос на 20%, а число продаж — на 14%.

«Продажи товаров и услуг в кредит или рассрочку через интернет активно растут», — указано в исследовании.

Как рассказала агентству коммерческий директор ЮMoney (входит в состав ЮKassa) Оксана Коробкина, модель «покупай сейчас, плати потом» становится популярной в России и в мире. По ее словам, этот тренд, который «укрепляет» массовая самоизоляция», последние несколько лет активно развивается в РФ. «Так, с 2019 года обороты платежей в кредит или рассрочку через наш сервис выросли в 2,3 раза, средний чек — во столько же», — сообщила Коробкина.

Она уточнила, что покупки в кредит в категории «образование» демонстрируют существенный рост. «EdTech в России по разным оценкам растет ежегодно на 17-25%, а финансовая доступность полезного цифрового контента становится драйвером роста этого направления», — добавила коммерческий директор ЮMoney.

Компания отмечает, что большинство заказов, которые были оплачены в кредит или рассрочку, были на суммы до 50 тыс. рублей. Таких покупок было 74%.