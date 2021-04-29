В России повысился спрос на благоустройство садовых участков

В России резко увеличился спрос на благоустройство садов, огородов и участков. Так, за три недели апреля текущего года рост составил 56% год к году. Об этом говорится в исследовании сервиса «Авито Услуги», поступившем в «Газета.Ru».

В исследовании отмечается, что россиянам пришлось пересмотреть свое отношение к дачному отдыху из-за ограничений международных поездок и стремления снизить количество контактов. Загородный участок превращается в место постоянного проживания и отдыха. В связи с этим дачники стали заниматься облагораживанием своих земельных участков. К примеру, бурение скважин заняло девятое место в топе поисковых запросов последних двух недель (11-24 апреля) в сервисе, а вспашка земли — 14 место.

Аналитики «Авито Услуги» выяснили, что жители российского юга активнее всего готовят сады и огороды к новому сезону. Спрос по сравнению с апрелем прошлого года активно вырос в Астрахани (+272%), Липецке (+140%) и Воронеже (+122%). Для мастеров по благоустройству весна традиционно является высоким сезоном. В этом году рост числа предложений в данной категории на Avito в среднем по стране составил 11%.