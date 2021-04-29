РБК: в России вырастут цены на авиабилеты

Цены авиабилетов в России вернутся к тем показателям, которые были в 2019 году, и продолжат расти. Об этом заявил совладелец и председатель совета директоров московского аэропорта Внуково Виталий Ванцев, передает РБК.

По его словам, билеты подорожают уже в следующем году. При этом, средний чек в 2020 году на одних и тех же направлениях значительно упал по сравнению с 2019 годом.

Ванцев уточнил, что предстоящее повышение стоимости авиабилетов связано с тем, что лизинговые платежи авиакомпаний по иностранным воздушным судам номинированы в долларах, тогда как курс рубля снизился на 15–20%. Кроме того, выросли затраты на топливо.

Бизнесмен также отметил экономические трудности, с которыми столкнулись авиакомпании, и назвал два выхода из сложившейся ситуации: либо закрытие, либо повышение тарифов.

Однако Ванцев подчеркнул, что поднимать цены необходимо «грамотно и аккуратно», чтобы не потерять загрузку рейсов.

Ранее сообщалось, что по итогам 2020 года суммарный чистый убыток 15 крупнейших пассажирских авиакомпаний Российской Федерации составил 125 млрд руб. против четырех млрд руб. прибыли годом ранее.