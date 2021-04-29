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Производство куличей на сочинском хлебозаводе Производство куличей на сочинском хлебозаводе

Эксперты подсчитали, сколько россияне готовы потратить на пасхальный стол

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Россияне в этом году готовы потратить на покупку пасхальных куличей в среднем 1,6 тыс. руб., сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование «Яндекс.Маркета».

В основном покупатели выбирают куличи с изюмом и лимонные кексы и готовы на них потратить в среднем 1,6 тыс. руб.

По мнению специалистов, такая стоимость обусловлена тем, что россияне покупают не один кулич, а несколько, а также добавляют в заказ пасхальные пряники со сгущенкой или повидлом.

Для окрашивания яиц к пасхальному столу в основном покупают наборы с красителями пяти-семи разных оттенков. В среднем покупка красителей обходится в 274 руб.

Эксперты отмечают, что в целом продажи выпечки и кондитерских изделий к Пасхе выросли почти в три раза по сравнению с прошлым годом. Россияне начали активно закупаться к Пасхе еще 22 апреля, а 26 апреля продажи достигли пика.

В этом году православные христиане отмечают Пасху 2 мая.

Ранее священники рассказали, какие продукты можно освящать на Пасху.

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