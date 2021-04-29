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Деловые новости

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Армения продлит запрет на ввоз турецких товаров

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Правительство Армении приняло решение продлить действующий запрет на ввоз в страну турецких товаров, а также запретить их продажу, заявил и. о. министра экономики Ваган Керобян. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Мы продлим запрет на импорт товаров из Турции. Введем также запрет на продажу турецких товаров в Армении, вне зависимости от того, когда они были импортированы, поскольку есть данные о продолжающемся незаконном импорте», — заявил Керобян на брифинге по итогам заседания кабинета министров. Срок ограничений не уточняется.

Полугодовой запрет на импорт ряда турецких товаров был принят Арменией в октябре прошлого года в ответ на поддержку Турцией Азербайджана во время последней войны в Карабахе и вступил в силу 1 января 2021 года.

Ранее, посол Соединенных Штатов в Турецкой Республике был вызван в МИД Турции после признания президентом США Джо Байденом геноцида армян в Османской империи. Анкара призвала Байдена «исправить эту серьезную ошибку» и не «служить повестке дня тех кругов, которые пытаются разжечь вражду» между народами Армении и Турции.

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