Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст

Деловые новости

close
Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров

В Совфеде оценили призывы отключить Россию от SWIFT

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров завил, что в случае отключения России от SWIFT Евросоюзу придется платить за нефть наличными в чемоданах, сообщает РИА «Новости».

«Очень хорошо, пусть отключают, у нас готов дублер этой системы, о чем уже заявил глава России», — ответил сенатор.

Джабаров назвал Европарламент очагом русофобии и органом, который ничего никогда не решает, а его резолюции — документами без юридической силы.

По словам парламентария, покупка энергоресурсов у США обойдется европейцам в полтора раза дороже. Он также добавил, что ЕС может воспользоваться различными реверсивными схемами, но при этом придется переплачивать посредникам.

Как считает Джабаров, в Европарламенте находятся политики «с мышлением прошлого века», которое не соответствует современным реалиям.

Накануне Европарламент призвал отключить Россию от SWIFT в случае «продолжения агрессии» на Украине.

После этого верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель признал, что Евросоюз не может этого сделать.

SWIFT — межбанковская система обмена данными и совершения платежей, к которой подключены более 11 тыс. крупнейших организаций почти во всех странах. В прессе регулярно появляются публикации о том, что Россию могут отсоединить от нее в качестве одной из мер более жестких санкций со стороны Запада. В Москве заявили, что разрабатывают альтернативу.

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.