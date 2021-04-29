Правительство одобрило продление программы туристического кешбэка

Правительство России одобрило продление программы туристического кешбэка. Об этом сообщается на сайте кабмина в четверг, 29 апреля.

Ростуризм и Минфин должны предоставить правительству необходимые документы до 11 мая.

Премьер-министр России Михаил Мишустин 27 апреля в ходе заседания кабмина сообщил, что на продление программы туристического кешбэка будет выделено дополнительно 4,7 млрд руб.

Отмечается, что проект акта должен предусматривать внесение изменений в правила предоставления в 2020 и 2021 годах из федерального бюджета субсидии акционерному обществу «Национальная система платежных карт», в целях реализации до конца 2021 года программы стимулирования доступных внутренних туристских поездок.

21 апреля в ходе обращения к Федеральному собранию президент России Владимир Путин поручил продлить программу туристического кэшбека для россиян как минимум до конца текущего года. Он также выступил с инициативой возвращать гражданам 50% стоимости путевки при поездке детей в летний детский лагерь.