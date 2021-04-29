Крым потребует от украинских банков компенсации за «деньги крымчан»

Крым потребует от Украины возместить ущерб от ухода с полуострова украинских банков, хранивших у себя сбережения крымчан. Об этом заявил глава крымского парламента Владимир Константинов, слова которого приводит РИА «Новости».



Ранее стало известно, что рабочая группа по оценке ущерба при парламенте Крыма попросила российские следственные органы возбудить уголовное дело против 12 граждан Украины, причастных к блокадам полуострова или оправдывающих их.



«Это будет и банковский сектор, потому что все деньги крымчан, честно заработанные за весь период, исчезли в одночасье, вывозились наличные и безналичные деньги, в том числе пенсии людей. Все эти суммы сейчас собираются в общий пакет по оценке ущерба», — заявил Константинов в ходе общения с прессой.



Ранее, Крым расширил список лиц, причастных к блокадам полуострова до семи человек, в их числе первый президент Украины Леонид Кравчук.