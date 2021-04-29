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Деловые новости

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Доходы Сбербанка от экосистемы растут рекордными темпами

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За первый квартал текущего года выручка Сбербанка от компаний экосистемы (нефинансовый бизнес) выросла в 4 раза – до 33,6 млрд руб., говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Газеты.Ru» в четверг, 29 апреля.

При этом валовая прибыль сегмента выросла в 1,5 раза – до 6,1 млрд руб.

Так, в e-commerce: количество заказов за прошедший год выросло в 15 раз – до 18,8 млн, а показатель GMV увеличился в 32 раза – до 15,1 млрд руб.

Также в сегменте FoodTech & Mobility: количество заказов еды выросло в 1,8 раз – до 19,3 млн, а выручка выросла в 4,3 раза – до 3,4 млрд руб.

Наконец, в сегменте развлечения: выручка выросла в 2,2 раза – до 2,8 млрд руб.

Кроме того, в сегменте В2В: выручка выросла в 2,4 раза – до 10 млрд руб.

Количество активных клиентов-физических лиц превысило 100 млн человек, а число пользователей, выбравших премиальную подписку СберПрайм, приблизилось к 1 млн клиентов.

Впервые Сбербанк в своей отчетности рассказал, как именно помогает ему в работе искусственный интеллект (ИИ).

«Модели оценки кредитного риска по ипотечным продуктам были доработаны с применением нового поколения ИИ, что позволило увеличить точность оценки кредитоспособности клиентов и привело к росту портфеля при сохранении стабильного качества», — отмечается в отчетности.

В этом году, по прогнозам Сбербанка, финансовый эффект от использования ИИ составит около 145 млрд руб., из которых чистая прибыль будет примерно 80-85 млрд руб. В прошлом году финансовый эффект от использования ИИ в свою очередь составил более 90 млрд руб., а чистая прибыль более 60 млрд руб.

В целом же чистая прибыль Сбера за первый квартал 2021 года по МСФО составила 304,5 млрд руб. (+152,7% г/г), а розничный кредитный портфель вырос на 3,9% до 9,7 трлн руб.

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