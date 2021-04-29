Ростуризм запустит 12 субсидированных направлений туристических чартеров в 2021 году

Ростуризм начнет программу субсидирования 12 направлений туристических чартеров в 2021 году. Об этом сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова, сообщает ТАСС.

«Уже в этом году заработает большая программа субсидирования туристических чартеров. Мы уже тестировали сотрудничество с туроператорами по чартерным программам внутри страны и видим, что авиачартеры позволяют в 1,5-2 раза снизить стоимость туристической поездки в отпуск на неделю и более», — сказала она.

Догузова добавила, что граждане России, мечтавшие увидеть Алтай, Байкал и другие отдаленные туристические объекты, смогут сделать это по конкурентной цене. В 2021 году запустят 12 чартерных направлений, подчеркнула глава Ростуризма.

Кроме того, ведомство в 2022 году начнет программу доступных культурно-познавательных поездок, в которой ежегодно смогут участвовать 300 тыс. детей.

«Важно, чтобы подрастающее поколение могло доступно, безопасно и интересно узнавать свою страну», — отметила Догузова.

Ранее правительство России одобрило продление программы туристического кешбэка. Премьер-министр России Михаил Мишустин 27 апреля в ходе заседания кабмина сообщил, что на продление программы туристического кешбэка будет выделено дополнительно 4,7 млрд руб.