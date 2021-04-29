Средний чек по ипотеке обновил исторический максимум

Средний чек ипотечного кредита в России достиг в марте 2021 года рекордных 2,92 млн рублей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национального бюро кредитных историй (НБКИ), передает ТАСС.

Отмечается, что по сравнению с аналогичным периодом 2020 года этот показатель вырос на 12,8%, а по сравнению с февралем 2021 года средний чек увеличился на 0,3%.

«Средний размер ипотечного кредита растет непрерывно фактически уже целый год. После снижения почти на 10% весной 2020 года в дальнейшем он не только вернулся к «допандемийному» уровню, но и превысил его», — заявил гендиректор бюро Александр Викулин.

По данным бюро, причиной роста стало падение процентных ставок благодаря программам господдержки, например выдаче ипотеки по льготной ставке 6,5%, введенной в начале периода пандемии. Это привлекло на рынок граждан с высоким кредитным рейтингом и приемлемыми показателями долговой нагрузки.

Самый большой средний размер выданных ипотечных кредитов среди 30 регионов был отмечен в Москве (6,23 млн рублей). На втором месте — Московская область (4,71 млн рублей), на третьем — Санкт-Петербург (4,12 млн рублей).

Ранее сообщалось, что правительство ставит перед собой задачу снизить среднюю ставку по ипотечным кредитам.