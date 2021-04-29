Посол России в Германии выразил уверенность в завершении «Северного потока — 2»

Посол России в ФРГ Сергей Нечаев оценил вероятность завершения проекта «Северный поток — 2». Об этом сообщают РИА Новости.

«Проект коммерческий, экономически выгодный, международный, экологически чистый, что встраивается полностью в современную экологическую повестку дня. Все усилия, которые предпринимаются для его завершения, оправданы. Проект будет завершен, я в этом уверен», — сказал дипломат.

Отмечается, что данное заявление Нечаев сделал после совместного осмотра приемных терминалов «Северного потока — 2» в Лубмине с премьер-министром федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания Мануэлой Швезиг.

«Северный поток – 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают Соединенные Штаты, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ. Например, президент США Джо Байден назвал «Северный поток — 2» «сложным вопросом».

Ранее в Европарламенте призвали Евросоюз приостановить строительство газопровода «Северный поток — 2».