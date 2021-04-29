«Газпром» разработает стратегию развития в условиях низкоуглеродной экономики

«Газпром» прорабатывает стратегию развития до 2050 года в условиях низкоуглеродной экономики. Об этом сообщил председатель правления холдинга Алексей Миллер, пишет ТАСС.

По его словам, в своих бизнес-процессах компания опирается на экологические показатели, которые являются частью корпоративного управления.

»«Газпром» уже в настоящее время разрабатывает сценарии устойчивого развития компании до 2050 года в условиях тренда низкоуглеродной экономики», — сказал он.

Миллер подчеркнул, что компания работает над производством водорода из метана без выбросов углекислого газа. Также глава холдинга отметил, что перед «Газпромом» стоит задача монетизировать этансодержащий газ.

«Это связано с тем, что газ месторождений Восточной Сибири является многокомпонентным, этансодержащим. И плюс мы в Западной Сибири, на наших традиционных месторождениях, работаем все в более и более глубоких пластах залегания газа», — сказал Миллер.

Ранее российская энергетическая компания «Газпром» не выразила интерес в предложенном «Оператором ГТС Украины» (ОГТСУ) расширении транзита газа через Украину в мае.