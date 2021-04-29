Стало известно, сколько россиян работают сверхурочно

49% работают больше 40 часов в неделю. Об этом сообщил руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил Мамонов, пишет РИА «Новости».

«Мы выяснили, что сегодня почти половина работающих россиян, 49%, заявили о том, что они работают больше 40 часов в неделю. При этом среди мужчин этот показатель составил 58%, среди женщин — 38%», — сказал Мамонов.

Также 37% опрошенных заявили, что работают не больше 40 часов, и лишь 20% опрошенных сказали, что не готовы трудиться дольше отведенного времени. Кроме того, выяснилось, что 76% россиян согласны работать сверхурочно, если это оплачивается.

Ранее россияне рассказали о достаточном для достойной жизни доходе. Больше трети россиян считают достаточным для нормальной жизни доход в 50 – 80 тыс. руб.

Так, о потребности в 50 – 80 тыс. руб. заявили 38% респондентов. Еще 28% участников опроса считают достаточным месячный доход в 80 – 120 тыс. руб., 15% хотели бы получать от 120 до 200 тыс. руб., 11% – менее 50 тыс. руб. в месяц. Зарабатывать больше 200 тыс. руб. хотели бы 9% россиян.