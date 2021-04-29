Россия подала заявку на проведение «Экспо-2030» в Москве

Россия подала заявку на право провести в Москве Всемирную выставку «Экспо-2030». Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на Международное бюро выставок.

«Российская Федерация сегодня подала в Международное бюро выставок (BIE) письмо-заявку на организацию в Москве выставки «Экспо-2030»», — говорится в сообщении.

Отмечается, что заместитель министра промышленности и торговли Алексей Груздев и посол России во Франции Алексей Мешков передали письмо, написанное российским премьер-министром Михаилом Мишустиным, генеральному секретарю BIE Дмитрию Керкенцесу.

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин в своем Twitter заявил, что причиной проигрыша России в борьбе за право проведения всемирной выставки ЭКСПО-2025 стала карта на презентации российской заявки, на которой Крым обозначен как часть российской территории.

За право стать хозяином ЭКСПО-2025 боролись Париж, Осака, Екатеринбург и Баку. Екатеринбург уступил Осаке 23 ноября во втором туре голосования.