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Минсельхоз предложил временно ограничить экспорт гречки

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Министерство сельского хозяйства России предложило ограничить экспорт гречихи и гречневой крупы, для того чтобы не допустить в стране резкого колебания цен на внутреннем рынке. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Минсельхоза.

По информации ведомства, на данный момент уже прорабатываются должные меры.

Также уточняется, что сегодняшние объемы производства позволяют удовлетворять спрос предприятий переработки и полностью обеспечивать потребности населения России в основных видах круп, в частности гречневой.

«При этом с ноября 2020 года отмечается существенное увеличение экспорта российской гречихи в ряд стран-импортеров на фоне сложившейся мировой конъюнктуры», — подчеркнули в Минсельхозе.

 Отмечается, что в текущем году планируется расширение посевной площади под основными крупяными культурами для повышения уровня самообеспеченности и сохранения стабильных цен.

Ранее правительство России поручило ряду ведомств оперативно представить в Минэкономразвития предложения по вопросу сокращения объемов экспорта гречихи в 2021 году.

28 апреля в министерстве сельского хозяйства России заявили, что сегодняшние объемы производства крупы позволяют удовлетворить спрос предприятий переработки и обеспечивать потребности российских граждан.

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