Выручка экосистемы Сбера выросла вчетверо и превысит 200 млрд рублей по итогам года

За 1 кв. 2021 года выручка Сбербанка от экосистемы выросла вчетверо год к году, составив 33,6 млрд рублей, говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Газеты.Ru» в четверг, 29 апреля.

В то же время валовая прибыль сегмента выросла в 1,5 раза – до 6,1 млрд руб.

Число клиентов-физлиц, выбравших флагманскую подписку СберПрайм, превысило в апреле миллион.

Чистая же прибыль кредитного учреждения за 1 кв. по МСФО достигла 304,5 млрд руб. (+152,7% г/г), одновременно розничный кредитный портфель вырос на 3,9% до 9,7 трлн руб.

Отмечается также, что Сбербанк ожидает увеличения выручки экосистемы по итогам текущего года почти втрое, а именно до уровня более 200 млрд рублей.