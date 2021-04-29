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Банк России ужесточит регулирование выдачи потребкредитов

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Банк России (ЦБ) ужесточит регулирование необеспеченных потребительских кредитов, выдаваемых с 1 июля. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на регулятор.

«Совет директоров Банка России принял решение отменить с 30 июня 2021 года надбавки по необеспеченным потребительским кредитам, предоставленным до 1 апреля 2020 года, и повысить надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским кредитам, предоставленным с 1 июля 2021 года», — говорится в сообщении.

По информации ЦБ, если учитывать кредитное качество ссуд, которые вышли из реструктуризации в прошлом году, можно ожидать, что в 2021 году объем потерь по реструктурированным потребительским кредитам не будет превышать 70 — 90 млрд рублей.

«С учетом этого Банк России принял решение с 30 июня 2021 года отменить надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским кредитам, предоставленным до 1 апреля 2020 года», — отметили в ЦБ.

Согласно данным регулятора, эта мера будет способствовать высвобождению капитала банков на сумму 124 млрд рублей.  

Кроме того, банки смогут воспользоваться данным запасом капитала для покрытия потерь по другим кредитам, в том числе субъектам МСП.

Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков и первый зампредседателя данного комитета Игорь Дивинский внесли законопроект, позволяющий Банку России ограничивать выдачу кредитов населению, микрофинансовыми организациями и банками.

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