В Москве начались проблемы с планированием поставок продуктов

У крупных производителей продуктов и торговых сетей из-за новых правил движения грузового транспорта в Москве начались проблемы с планированием поставок. Об этом пишет газета «Коммерсант», ссылаясь на источники.

По данным газеты, новые правила не позволяют поставщикам гарантировать поставки продуктов в срок.

Газете сообщили в сети гипермаркетов «Лента», что их поставщики предупреждают о возможных задержках.

Так, некоторые перевозчики, которые раньше закрывали большую долю направлений, сейчас отказываются от заказов из-за новых правил. Также ретейлер обратил внимание на рост тарифов на перевозки.

Вице-президент Российского автотранспортного союза Валерий Алексеев подчеркнул, что зафиксированное камерой нарушение грозит штрафом в пять тысяч рублей. По этой причине перевозчики не готовы брать на себя риски.

Руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин также отметил, что некоторые крупные перевозчики продуктов получили отказ в выдаче новых пропусков из-за неправильно оформленных документов.

Кроме того, в PepsiCo утверждают, что техническая возможность оформить их в системе ЦОДД появилась лишь 26 апреля.