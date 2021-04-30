Названы регионы, в которых предприниматели получают самые высокие прибыли

Аналитики назвали российские регионы, в которых предприниматели получают самые высокие и самые низкие прибыли. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование общероссийской общественной организации «Деловая Россия» и технологической образовательной компании для предпринимателей Like Центр.

В рамках исследования была проанализирована отчетность более 1 млн юридических лиц с выручкой до 800 млн рублей в год.

Выяснилось, что больше всего зарабатывают бизнесмены в Москве, Удмуртии и Якутии. Самые низкие показали были выявлены в Еврейской автономной области, Республике Коми и Карачаево-Черкесии.

В среднем предприниматель из Москвы за год получает 14 млн рублей чистой прибыли, а бизнесмены Удмуртии и Якутии — в среднем около 10 млн рублей годовой прибыли.

Также аналитики выявили регионы-лидеры по числу действующих предпринимателей из сферы микро- и малого бизнеса в процентном соотношении от общей численности населения. Больше всего бизнесменов оказалось в Москве, Петербурге, Калининградской, Новосибирской и Свердловской области.

В исследовании приняли участие 2,1 тыс. начинающих и действующих предпринимателей из 75 российских регионов.

Ранее сообщалось, что каждый десятый бизнес в России предупредил о риске закрытия в этом году.