Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст

Деловые новости

close

Россияне стали держать меньше наличных на руках

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Россияне стали меньше держать наличных на руках и в кассах предприятий. В первом квартале этого года сумма сократилась на 0,7% и составила 13,3 триллиона рублей. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на материалы Банка России.

Год назад в аналогичный период эта сумма выросла на 5,2%. Особенно резкий прирост случился в марте 2020 года, когда в России началась пандемия коронавируса. Тогда сумма наличных в обращении в РФ выросла на 6,9%.

По прогнозам ЦБ, в этом году вряд ли произойдет всплеск спроса на наличные, который случился в прошлом году. Регулятор отмечает, что избыточный спрос на наличные в 2020 году оказался на уровне свыше 2 триллионов рублей. Также он ожидает, что этом и следующем годах произойдет постепенный возврат в банки части избытка наличных денег, сформировавшегося в условиях ограничений по коронавирусу.

Ранее сообщалось, что россияне сняли со счетов $28 млрд в иностранной валюте в 2020 году.

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.