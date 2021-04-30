В Кремле не обсуждали возможность сократить январские праздники

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о возможном сокращении январских праздников из-за объявления нерабочих дней в мае.

По его словам, решение еще не принималось.

«Не знаю. Таких решений пока не принимались. Но гуляем мы на фоне того, что коронавирус не побежден, эпидемия продолжается, она не ушла полностью», — сказал Песков.

Он уточнил, что тема сокращения новогодних праздников в Кремле не понималась.

Ранее президент России Владимир Путин объявил нерабочими дни с 4 по 7 мая. Майские праздники будут длиться с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая. Таким образом, россияне будут отдыхать десять дней подряд.