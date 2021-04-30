Экономика Европы ушла в рецессию

Экономика еврозоны сократилась на 0,6% в первом квартале, что свидетельствует о рецессии. Об этом сообщает The New York Times.

Отмечается, что причиной рецессии, в частности, стали карантинные ограничения во время пандемии и недостаточные расходы на поддержку экономики.

«Благодаря значительным государственным расходам на стимулирование роста, а также быстрому увеличению количества вакцинаций, Соединенные Штаты — крупнейшая экономика мира — быстро росла в первые месяцы 2021 года. В то же время 19 стран, которые используют евро в своей валюте, попали во вторую волну так называемой двойной рецессии, отражающей гораздо менее энергичные расходы на стимулирование [экономики] и неумелые попытки обеспечить [население] вакциной», — говорится в материале.

При этом в последнее время ситуация скорее стабилизируется, подчеркивается в материале. По данным экспертов, распространение коронавируса в Германии и Франции сокращается, а предприятия возобновили свою работу.

«Несмотря на то, что экономика Германии сократилась на 1,7% с января по март, падение в Италии и Испании было намного меньше — 0,4 и 0,5% соответственно. Французская экономика выросла на скромные 0,4%, хотя ее перспективы [роста] сталкиваются с новой проблемой в виде новых ограничений на пандемию, введенных в этом месяце правительством», — отмечается в статье.

Большинство экономистов и Европейский центральный банк ожидают, что экономика еврозоны будет стремительно набирать обороты в течение оставшейся части 2021 года, обеспечивая рост более чем на 4% за полный год, подчеркнули в The New York Times.

Ранее стало известно, что власти Франции планируют поэтапно снимать карантинные ограничения, а также начать прием иностранных туристов с 9 июня.