Министр финансов Антон Силуанов заявил о постепенном снижении безработицы в России, передает ТАСС.

«Сейчас, несмотря на такой жесточайший локдаун, она [безработица] уже достигла уровня чуть более 5%, то есть мы выходим на нормальные уровни занятости», — сказал Силуанов.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что уровень безработицы остается выше докризисного уровня, так как рынок труда еще не восстановился.

До этого в Минтруде рассказали о сроках возвращения российского рынка труда к показателям 2019 года.