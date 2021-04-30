В Кремле рассчитывают остановить падение доходов россиян к концу 2021 года

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о том, что в Кремле рассчитывают, что падение доходов населения из-за экономического кризиса на фоне пандемии коронавирусной инфекции удастся остановить в течение текущего года. Об этом сообщает ТАСС.

«Падение (доходов населения РФ) минимизировано. Во многих странах ситуация хуже. И мы рассчитываем, что в течение этого года подобное падение удастся остановить», — подчеркнул он.

По его словам, на сегодняшний день похожая ситуация с падением доходов населения складывается в странах всего мира.

«И мы не можем быть свободными от этих негативных последствий. Меры, которые активно и энергично принимает руководство страны, позволяют минимизировать негативные последствия этого кризиса, но полностью избавить нас от этого, к сожалению, эти меры не могут», — отметил представитель Кремля.

Ранее стало известно, что по итогам 2020 года доля российских граждан с доходами ниже прожиточного минимума снизилась до 12,1% (17,8 млн человек), по сравнению с 12,3% в 2019 году.