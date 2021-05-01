Госдеп анонсировал переговоры с Германией по «Северному потоку — 2»

Государственный секретарь США Энтони Блинкен проведет переговоры с главой МИД Германии Хайко Массом по поводу строительства газопровода «Северный поток — 2», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на и.о. помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Филипа Рикера.

«Я ожидаю, что глава МИД Маас будет там, и думаю, что мы встретимся в двустороннем формате. «Северный поток — 2» остается проблемой <…> и мы продолжим излагать немцам нашу позицию об этом проекте и говорить о том, что он должен быть остановлен», — заявил Рикер на брифинге представитель госдепа.

Ранее в Германии назвали «Северный поток — 2» «искуплением за грехи» во время Второй мировой войны.

Немецкий журналист Вольфганг Мюнхау также рассказал о своих предположениях насчет действий ФРГ в случае вооруженного столкновения России и НАТО.