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Деловые новости

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Госдеп анонсировал переговоры с Германией по «Северному потоку — 2»

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Государственный секретарь США Энтони Блинкен проведет переговоры с главой МИД Германии Хайко Массом по поводу строительства газопровода «Северный поток — 2», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на и.о. помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Филипа Рикера.

«Я ожидаю, что глава МИД Маас будет там, и думаю, что мы встретимся в двустороннем формате. «Северный поток — 2» остается проблемой <…> и мы продолжим излагать немцам нашу позицию об этом проекте и говорить о том, что он должен быть остановлен», — заявил Рикер на брифинге представитель госдепа.

Ранее в Германии назвали «Северный поток — 2» «искуплением за грехи» во время Второй мировой войны.

Немецкий журналист Вольфганг Мюнхау также рассказал о своих предположениях насчет действий ФРГ в случае вооруженного столкновения России и НАТО.

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