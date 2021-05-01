Вступили в силу штрафы за принудительную высадку детей-безбилетников

С 1 мая водителей, кондукторов и контролеров будут штрафовать за высадку из общественного транспорта детей без билетов. Об этом пишет РИА «Новости».

«За принудительную высадку ребенка, у которого нет билета или который не может оплатить проезд, если он едет один в автобусе, троллейбусе или трамвае, штраф составит: для водителя – 5 тыс. руб.», — говорится в сообщении.

Для кондукторов или контролеров эта сумма составит от 20 до 30 тыс. руб.

Как заявил первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев, власти рассчитывают, что после вступления этой нормы в силу принудительные высадки детей из общественного транспорта будут прекращены.

Соответствующий закон был подписан президентом России Владимиром Путиным 20 апреля.

С 7 марта в России действует закон, запрещающий высаживать из общественного транспорта за безбилетный проезд детей, не достигших 16 лет, следующих без сопровождения взрослых. Председатель Госдумы Вячеслав Володин пояснил, что оставлять ребенка из-за неоплаченного проезда одного на дороге недопустимо.