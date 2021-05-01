ПСБ завершил присоединение Роскосмосбанка

ПСБ успешно завершил интеграцию Роскосмосбанка, начатую в прошлом году, говорится в пресс-релизе поступившем в редакцию «Газеты.Ru» в субботу, 1 мая.

В результате общий капитал ПСБ увеличится на 33 млрд рублей, что эквивалентно росту норматива достаточности Н1.0 на 1 п.п. Объем привлеченных клиентских средств вырос на сумму около 100 млрд руб.

Сделка является частью стратегического партнерства ПСБ с госкорпорацией «Роскосмос».

Обслуживаться в ПСБ теперь будут 120 компаний, входящих в состав «Роскосмоса», и порядка 200 тысяч сотрудников госкорпорации, а также другие корпоративные и розничные клиенты Роскосмосбанка.

В рамках интеграции ПСБ в короткий срок провел работу по объединению баз клиентов, перестройке бизнес-процессов и централизации IT-инфраструктуры.

Розничным и корпоративным клиентам Роскосмосбанка теперь доступна широкая линейка продуктов ПСБ, технологичные дистанционные сервисы, а также обслуживание в разветвленной сети, насчитывающей около 300 отделений по всей России.

К широкой сети офисов ПСБ добавились дополнительные точки продаж в уникальных локациях – Байконуре, Мирном и Плесецке.