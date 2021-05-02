В Европе цены на газ вновь достигли максимальных значений

Цена на газ в Европе достигла рекордного значения в $286 за тысячу кубометров. Данный рост цены стал резким, если сравнивать с серединой января текущего года, пишет издание «Известия».

На цену также повлияло снижение поставок сжиженного природного газа. За текущую неделю его поставки уменьшились на 8% по сравнению с предыдущими днями апреля.

Кроме того, упал и уровень подачи топлива в подземные хранилища. В день они пополняются не более чем на 0,1%.

Дефицит СПГ в хранилищах Европа ощутила на себе после холодной зимы.

Ранее сообщалось, что «Газпром» разработает стратегию развития в условиях низкоуглеродной экономики. Алексей Миллер подчеркнул, что компания работает над производством водорода из метана без выбросов углекислого газа.

Помимо того, Минэнерго заявил, что Россия сможет зарабатывать на экспорте водорода до $100 млрд в год. Согласно проекту Концепции развития водородной энергетики до 2024 года, поставки на мировой рынок будут составлять от 7,9 млн до 33,4 млн т. водорода.