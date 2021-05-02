В СФ рассказали, кто из россиян может получать сразу две пенсии

Заместитель главы социального комитета Совета Федерации России Елена Бибикова назвала категории людей, обладающих правом на получение двух пенсий. Об этом сообщает «Парламентская газета».

Речь идет о выплатах, осуществляемых одновременно. Подобная возможность, по словам замглавы соцкомитета СФ, есть у инвалидов и участников Великой Отечественной войны. Они могут получать выплаты по старости и инвалидности.

«В некоторых случаях две пенсии — военную и по старости — могут получать и бывшие сотрудники силовых структур», — пояснила Бибикова.

Сенатор обратила внимание, что право действует и в отношении силовиков, заработавших пенсию по выслуге лет, успевших выработать 21 пенсионный балл, а также стаж — в 2021 году это 12 лет.

«Здесь, правда, нужно напомнить, что пенсия по старости состоит из двух частей — фиксированной и страховой», — уточнили в Совфеде.

Как добавила Бибикова, в таком случае будет назначаться лишь страховая часть пенсии.

Ранее в Совфеде назвали категорию россиян с правом досрочного выхода на пенсию.