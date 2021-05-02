В Венесуэле минимальный размер оплаты труда подняли до $2,5

Министр труда Венесуэлы Эдуардо Пиньяте заявил, что с 1 мая минимальный размер оплаты труда будет составлять 7 млн суверенных боливаров (около $2,5). Об этом сообщил Euronews.

По словам министра, помимо минимальной оплаты труда малоимущие будут получать талоны на 3 млн боливаров (около $3,54), которые можно будет обменять на талоны первой необходимости.

До этого минимальная зарплата составляла 1,8 млн боливаров ($0,64).

Ранее в Венесуэле назвали российский препарат от коронавируса «Спутник V» самой эффективной вакциной в мире.

Также венесуэльский президент Николас Мадуро объявил, что Венесуэла и Россия подписали 12 документов о сотрудничестве в энергетической, финансовой, военной сферах, в сфере здравоохранения и продуктов питания, медикаментов и вакцин для Боливарианской республики.