Венесуэла будет выплачивать соцпособия в криптовалюте Петро

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что для борьбы с инфляцией страна начнет выплачивать социальные пособия в национальной криптовалюте Петро. Об этом сообщает «Прайм».

«Сегодня я принял предложение, которое послужит финансовой и экономической стабильности — «петролизировать» социальные выплаты служащим централизованной, децентрализованной государственной администрации и госсектора», — заявил он.

В 2020 году нефтедобыча в Венесуэле на фоне экономического кризиса сократилась до минимальных за последние 80 лет показателей. Всего в июне 2020 года республике удалось добыть 393 тыс. баррелей нефти. Этот показатель сопоставим с объемом, добытым в феврале 1943 года. С мая по июнь добыча нефти в стране сократилась почти на 180 тыс. баррелей.

Инфляция в Венесуэле в 2020 году, по данным ЦБ, составила 2959,8%. Парламент страны для борьбы с растущим уровнем нищеты предлагает индексировать уровень базовой заработной платы в привязке к национальной криптовалюте Петро, цена которой зависит от стоимости нефти, золота, железа и алмазов, однако этот проект до сих пор не принят.