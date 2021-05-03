В Чехии допустили участие Росатома в тендере на достройку АЭС «Дукованы»

Возможность участия Росатома в тендере на строительство нового энергоблока атомной электростанции «Дукованы» исключена не до конца, предупредила председатель Государственного управления по ядерной безопасности Чехии Дана Драбова. Ее слова приводит ТАСС.

Драбова напомнила, что по итогам парламентских выборов, которые пройдут в Чехии в октябре текущего года, будет сформировано новое правительство. При этом новый кабинет министров сможет пересмотреть решение действующего правительства о недопуске Росатома к тендеру.

Председатель госуправления призвала объявить тендер до выборов.

«Ныне самое время объявить тендер <…> Дорога россиянам [к достройке энергоблока] полностью не перекрыта», – подчеркнула она.

19 апреля правительство Чехии исключило российскую государственную корпорацию «Росатом» из числа участников на строительство нового энергоблока АЭС «Дукованы». Кроме непосредственного участия, Росатому также будет запрещено участвовать в строительстве в качестве субподрядчика. В российской госкорпорации заявили, что считают решение чешских властей нерыночным и политически ангажированным.