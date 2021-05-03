Аналитик объяснил опасность вложений в доллар

Главную опасность для вложения в доллар представляет не политика дедолларизации, проводимая Россией, а действия американских властей, рассказал эксперт ИК «Универ Капитал» Сергей Дроздов в беседе с агентством «Прайм».

По его словам, в основном негативное влияние на курс доллара оказывают проводимые администрацией США массированные вливания денег, бесконтрольное наращивание американского внешнего долга, а также ухудшение платежного баланса Соединенных Штатов и рост дефицита бюджета страны.

Эксперт пояснил, что данные факторы приводят к ослаблению доллара к корзине валют. При этом данное ослабление является плавным, так как долларовая масса слишком велика.

«Видимо, доллар в долгосрочном плане продолжит слабеть к корзине валют», – предположил Дроздов.

Ранее в Центробанке сообщили о рекордном количестве фальшивых долларов в России. По данным регулятора, в первом квартале текущего года в России было выявлено 6080 поддельных банкнот иностранных государств. Это значение примерно в 15 раз больше, чем в предыдущем квартале.